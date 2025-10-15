Quartieri Spagnoli protesta al Largo Maradona | chiuso l’accesso al murale
Cresce la tensione al Largo Maradona, nei Quartieri Spagnoli di Napoli, dopo i controlli della . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Il cosiddetto Largo #Maradona ai Quartieri Spagnoli è nato in modo informale, come tante forme di devozione e religiosità popolare. Ora che è uno dei luoghi più visitati d'Italia (6 milioni annui stimati), chi finora ci ha speculato si mettesse in regola. Zero tollera
