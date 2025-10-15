Quartiere Ferrovia l' emergenza sicurezza sul tavolo della Prefettura | ok a ' controllo di vicinato' e ordinanza anti-alcol

Nella giornata di oggi, 15 ottobre, alle 12.00, una delegazione di Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia è stata ricevuta in Prefettura. All'incontro erano anche presenti il Questore, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e due funzionari della Prefettura. È. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

