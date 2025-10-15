Quartiere Ferrovia l' emergenza sicurezza sul tavolo della Prefettura | ok a ' controllo di vicinato' e ordinanza anti-alcol

Nella giornata di oggi, 15 ottobre, alle 12.00, una delegazione di Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia è stata ricevuta in Prefettura. All'incontro erano anche presenti il Questore, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e due funzionari della Prefettura. È. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

IL QUARTIERE FERROVIA NON È TERRA DI NESSUNO: FAI ARRIVARE LA TUA VOCE ALLE ISTITUZIONI E ALLE TV CON UNA MAIL Chiediamo sicurezza VERA per il Quartiere Ferrovia di Foggia. Copia/incolla l’email qui sotto e inviala alle istituzioni loc - facebook.com Vai su Facebook

Foggia, rissa tra stranieri al quartiere Ferrovia: uomo accoltellato. Arrestato dopo 2 giorni un senegalese - News - X Vai su X

ESERCITO Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia: “L’esercito nel quartiere non è un tabù, è una necessità” - "Sempre più cittadini foggiani, esasperati da una situazione fuori controllo, chiedono con forza la presenza dell’Esercito nel quartiere" ... Scrive statoquotidiano.it

FOGGIA Degrado al Quartiere Ferrovia, la denuncia di un vigile: “Qui di tutto e di più. Appena ce ne andiamo, le risse” - Degrado al Quartiere Ferrovia, la denuncia di un vigile: “Qui di tutto e di più. Segnala statoquotidiano.it

Escalation di violenza tra via Arpi e piazza Mercato: servono più agenti e forse anche l'Esercito - Il consigliere comunale Nunzio Angiola rilancia la proposta di impiegare i militari dell'Esercito nelle zone centrali e della malamovida di Foggia ... Si legge su foggiatoday.it