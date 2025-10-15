Quarta pista l’opposizione | Lo scempio ambientale e sociale non è sviluppo
Fiumicino, 15 ottobre 2025 – “Il progetto della quarta pista dell’aeroporto “ Leonardo da Vinci” non solo non rappresenta un’opportunità di crescita per il territorio, ma è una minaccia tangibile per la salute dei cittadini, per l’ambiente e per l’identità stessa delle nostre località”. Lo dichiarano in un comunicato congiunto Paola Meloni, consigliera comunale Lista Civica Ezio, Giuseppe Miccoli, consigliere comunale Lista Civica Ezio, Angelo Petrillo, capogruppo Lista Civica Ezio Quarta pista che alcuni esponenti della maggioranza hanno addirittura definito “volano per l’economia”, – proseguono – raccontando solo la parte più comoda della verità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
News recenti che potrebbero piacerti
Quarta pista, Coronas: “Un investimento che rafforza l’economia di Fiumicino” https://ilfaroonline.it/2025/10/14/quarta-pista-coronas-un-investimento-che-rafforza-leconomia-di-fiumicino/620645/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cro - X Vai su X
Toprak e Bulega migliorano più volte il giro veloce della pista e alla fine è il turco a prevalere per oltre tre decimi. Terzo Bautista. Locatelli e Bassani partiranno in terza fila, Iannone in quarta - facebook.com Vai su Facebook