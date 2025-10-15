Quarta giornata Basket Eurolega 2025 2026 | Milano non si rialza terza sconfitta consecutiva a Monaco
Prosegue la crisi dell’ Olimpia Milano che, nella quarta giornata Basket Eurolega 20252026, subisce il terzo ko consecutivo a Monaco contro il Bayern, che si impone per 64-53. Dopo un buon primo tempo, i meneghini si spengono nella ripresa favorendo la fuga dei tedeschi, trascinati da Lucic, autore di 15 punti. QUARTA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: BAYERN MONACO-OLIMPIA MILANO 64-53 Il primo quarto è piuttosto equilibrato con gli ospiti, che rispondono ai canestri di Baldwin e Lucic. Milano è sotto di due punti dopo i primi dieci minuti(16-14), e nel secondo periodo Brooks e Booker spingono i meneghini fino al +5 all’intervallo(33-48). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Promozione: la review della quarta giornata Leggi l’articolo completo su livesportacademy.it ? @_13form_ - facebook.com Vai su Facebook
Ufficializzati anticipi e posticipi della quarta giornata di #SerieAWomenAthora Scopri di più #ForzaSasol - X Vai su X
LIVE Virtus Bologna-AS Monaco, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve l’impresa contro i temibili monegaschi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Da oasport.it
EuroLega, 4ª giornata: Dubai e Barça a valanga. Vince la Stella Rossa, sorpresa Efes - Martedì di doppio turno in EuroLega dove tante big scendono in campo. Da basketinside.com
Dove vedere in tv Virtus Bologna-AS Monaco, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - Dopo la vittoria contro il Real Madrid nella giornata di apertura, la Virtus Bologna ha subito le prime due sconfitte della sua Eurolega 2025- oasport.it scrive