Quarta giornata Basket Eurolega 2025 2026 | Milano non si rialza terza sconfitta consecutiva a Monaco

Prosegue la crisi dell’ Olimpia Milano che, nella quarta giornata Basket Eurolega 20252026, subisce il terzo ko consecutivo a Monaco contro il Bayern, che si impone per 64-53. Dopo un buon primo tempo, i meneghini si spengono nella ripresa favorendo la fuga dei tedeschi, trascinati da Lucic, autore di 15 punti. QUARTA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: BAYERN MONACO-OLIMPIA MILANO 64-53 Il primo quarto è piuttosto equilibrato con gli ospiti, che rispondono ai canestri di Baldwin e Lucic. Milano è sotto di due punti dopo i primi dieci minuti(16-14), e nel secondo periodo Brooks e Booker spingono i meneghini fino al +5 all’intervallo(33-48). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

