Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 15 Ottobre 2025, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 0,325 euroSmc. Questo valore è stato calcolato convertendo il prezzo di 34,62 euroMWh secondo il coefficiente di conversione standard (1 MWh? 10,7 Smc), fornendo così un riferimento più immediato per operatori e consumatori. Andamento e tendenza del PSV Negli ultimi giorni, il PSV ha mostrato una tendenza al rialzo, con una crescita costante dai valori di inizio mese. Dopo aver toccato un minimo di circa 0,282 euroSmc il 5 Ottobre 2025, il prezzo ha iniziato a risalire, raggiungendo i livelli attuali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento