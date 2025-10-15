Quanto sono romantiche Capo Verde e Curaçao ai Mondiali ringraziamo Infantino Spiegel

La vera notizia, per chi bazzica la stampa tedesca, è che c’è un giornale in Germania che dice che dovremmo “ringraziare Infantino “. In un contesto nel quale un giorno sì e l’altro pure dalla Süddeutsche Zeitung alla Faz, gli editorialisti fanno a gara a fare le pulci e criticare il presidente della Fifa, ecco che lo Spiegel ne pubblica un (breve) elogio. Perché? Perché “ chiunque voglia celebrare squadre come Capo Verde e Curaçao ai Mondiali dovrebbe essere grato a Gianni Infantino invece di inveire contro di lui. Dopotutto, ampliando il campo dei partecipanti, il capo della Fifa ha anche garantito che persino la Germania, nonostante le prestazioni mediocri, abbia le migliori possibilità di qualificarsi contro avversari come Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

