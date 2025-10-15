Quanto odio contro chi serve la Patria

Caro direttore Feltri, sono sconvolto per quanto accaduto a Castel D'Azzano, nel Veronese, dove tre carabinieri sono morti in un'esplosione e molti altri tra agenti e vigili del fuoco sono rimasti feriti. Mio nipote ha espresso il desiderio di entrare in Polizia, vorrebbe partecipare al prossimo concorso, ma non le nascondo che sono molto preoccupato. Non mi pare che ci sia mai stato, come oggi, un odio così sfacciato contro le forze dell'ordine. È una mia impressione o davvero siamo di fronte a una deriva pericolosa? Cordiali saluti, Francesco Galli Caro Francesco, non ti sbagli: non è solo una tua impressione, è la realtà dei fatti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quanto odio contro chi serve la Patria

