Quanto ha guadagnato Tsitsipas per essere strapazzato da Sinner in 75 minuti al Six Kings Slam

Tra Jannik e il greco non c'è mai stata partita, è finita 6-2, 6-3 in 75 minuti. Mai sconfitta è stata più dolce per Tsitsipas considerato il ricco gettone di presenza intascato per giocare un match. 🔗 Leggi su Fanpage.it

