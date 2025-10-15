Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base della domanda e dell’offerta. Al 15 Ottobre 2025, il PUN si attesta a 0,1089 €kWh (108,98 €MWh), mentre la media del mese di settembre 2025 è stata di circa 0,1067 €kWh (106,71 €MWh). Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto e può includere una quota variabile legata al PUN, oltre a costi fissi, oneri di sistema, trasporto, accise e IVA. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

