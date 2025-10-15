Quanti soldi guadagna Sinner con la semifinale al Six Kings Slam? L’assegno stupisce ma c’è il jackpot

Jannik Sinner ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas in due rapidi set e si è così qualificato alle semifinali del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione incominciato oggi sul cemento di Riad. Il numero 2 del mondo ha prevalso in maniera schiacciante al suo rientro in campo dopo il ritiro di una decina di giorni fa al Masters 1000 di Shanghai a causa dei crampi accusati nel match contro l’olandese Tallon Griekspoor, meritandosi così il diritto di proseguire il proprio cammino in Arabia Saudita. Il fuoriclasse altoatesino incrocerà il serbo Novak Djokovic, numero 5 del ranking ATP che ha beneficiato di un bye in virtù dei 24 Slam conquistati nel corso della sua mirabolante carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti soldi guadagna Sinner con la semifinale al Six Kings Slam? L’assegno stupisce, ma c’è il jackpot

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Parlare di soldi mette a disagio. Tutti sono sempre felici di dirvi dove hanno studiato. Mi hanno detto che qualcuno invia foto di se stesso, nudo, sui siti di incontri. Ma nessuno ama dirvi quanti soldi ha. Quasi tutti sono schivi su questo argomento. Questa e altre - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, ricostruzione: quanti soldi e quanto tempo servono? - X Vai su X

Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Pechino? Montepremi di lusso per il terzo sigillo - Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Pechino, sconfiggendo lo statunitense Learner Tien con il punteggio di 6- Da oasport.it

Sinner, quanto guadagna al Six Kings Slam? Il montepremi record da 6 milioni di dollari (e il gettone presenza da 1,5). Le cifre dell'esibizione a Riad - Ci sono almeno 1,5 milioni (di dollari) di motivi che hanno spinto i sei tennisti più forti del mondo ad accettare l'invito a partecipare al Six Kings Slam, il torneo esibizione ... Si legge su ilmessaggero.it

Quanti soldi guadagna chi vince a Pechino tra Sinner e Tien: tutto sul montepremi - Manca poco all'ultimo atto dell'Atp 500 di Pechino tra il numero due al mondo Jannik Sinner e lo statunitense Learner Tien. Da corrieredellumbria.it