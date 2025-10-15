Quanti punti può fare Sinner tra Vienna Parigi e Torino | cosa deve succedere per sorpassare Alcaraz al n1

Siamo alla volata finale dell’ATP Tour 2025: al termine dei tre tornei di categoria 250 in corso questa settimana, mancheranno i 500 di Basilea e Vienna, in programma nella prossima, il Masters 1000 di Parigi-Nanterre, a cavallo tra ottobre e novembre, i 250 di Metz ed Atene e le Finals di Torino. Nel ranking ATP saranno a disposizione, da lunedì prossimo, al massimo 3250 punti: nella corsa al numero 1 del mondo lo spagnolo Carlos Alcaraz vanta 1340 punti di vantaggio nei confronti di Jannik Sinner (11340 contro 10000), dunque l’azzurro potrà ancora scavalcare l’iberico entro fine stagione. Il sorpasso potrebbe avvenire già al termine del Masters 1000 di Parigi-Nanterre: la prossima settimana Sinner giocherà a Vienna, mentre Alcaraz non scenderà in campo, dunque l’azzurro potrà recuperare 500 punti vincendo il torneo e presentarsi in Francia a -840. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quanti punti può fare Sinner tra Vienna, Parigi e Torino: cosa deve succedere per sorpassare Alcaraz al n.1