Vincendo il derby con Giulio Zeppieri, Matteo Berrettini ha eguagliato il risultato ottenuto nel 2024 nell’ATP 250 di Stoccolma: l’azzurro, che lo scorso anno era uscito agli ottavi in Svezia, è tornato a quota 905 punti nel ranking ATP, salendo al 59° posto virtuale. Per continuare a scalare la classifica ed iniziare a guadagnare punti nel ranking, però, l’azzurro dovrà cercare, nel match di domani contro il transalpino Ugo Humbert, l’approdo ai quarti di finale, che varrebbe quota 930 e che lo proietterebbe al 57° posto virtuale. La qualificazione alla semifinale, invece, porterebbe Matteo Berrettini a 980, in 53ma piazza, mentre il passaggio in finale varrebbe quota 1045 e la 51ma posizione, infine la vittoria del torneo porterebbe l’azzurro a quota 1130, al 45° posto virtuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quante posizioni può guadagnare Matteo Berrettini nel ranking ATP a Stoccolma: prossimo scoglio fondamentale