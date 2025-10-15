Quando sono romantiche Capo Verde e Curaçao ai Mondiali ringraziamo Infantino Spiegel
La vera notizia, per chi bazzica la stampa tedesca, è che c’è un giornale in Germania che dice che dovremmo “ringraziare Infantino “. In un contesto nel quale un giorno sì e l’altro pure dalla Süddeutsche Zeitung alla Faz, gli editorialisti fanno a gara a fare le pulci e criticare il presidente della Fifa, ecco che lo Spiegel ne pubblica un (breve) elogio. Perché? Perché “ chiunque voglia celebrare squadre come Capo Verde e Curaçao ai Mondiali dovrebbe essere grato a Gianni Infantino invece di inveire contro di lui. Dopotutto, ampliando il campo dei partecipanti, il capo della Fifa ha anche garantito che persino la Germania, nonostante le prestazioni mediocri, abbia le migliori possibilità di qualificarsi contro avversari come Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Da star delle commedie romantiche a “attrice difficile” dimenticata da Hollywood. Katherine Heigl sembrava destinata a una carriera luminosa: Grey’s Anatomy, Molto incinta, 27 volte in bianco. Poi sono arrivati i conflitti, le critiche pubbliche e la reputazion - facebook.com Vai su Facebook
Capo Verde va ai Mondiali: delirio e lacrime, la grande festa nel minuscolo arcipelago africano - A Capo Verde è successo l’impensabile: la Nazionale del minuscolo arcipelago africano di dieci isole nell’oc ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Capo Verde in festa per la qualificazione al Mondiale: "Tante emozioni, siamo una famiglia" - 0 contro l’Eswatini, i "Tubarões Azuis" hanno. Secondo tuttomercatoweb.com
Capo Verde fa la storia e vola ai Mondiali 2026: vittoria e primo posto nel girone davanti al Camerun - I Leoni indomabili sono arrivati davanti al ben più quotato Camerun nel proprio girone compiendo un’impresa da sogno. Lo riporta fanpage.it