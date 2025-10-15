Quando Sinner-Djokovic e Alcaraz-Fritz Six Kings Slam 2025 | orari programma semifinali tv streaming
Sinner-Djokovic e Alcaraz-Fritz saranno le semifinali del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione che si sta disputando sul cemento di Riad (Arabia Saudita). Jannik Sinner ha travolto il greco Stefanos Tsitsipas in due set e si è così meritato il confronto contro Novak Djokovic, che ha usufruito di un bye dall’alto dei 24 Slam conquistati in carriera. Lo statunitense Taylor Fritz ha annichilito il tedesco Alexander Zverev e ha guadagnato il diritto di fronteggiare lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo. L’appuntamento è per giovedì 16 ottobre, a partire dalle ore 18.30: ad aprire le danze sarà il testa a testa tra Alcaraz e Fritz, a seguire (e non prima delle ore 20. 🔗 Leggi su Oasport.it
Perché Sinner non è testa di serie e gioca una partita in più di Alcaraz al Six Kings Slam - Jannik Sinner è costretto a giocare il primo turno del Six Kings Slam, mentre Djokovic e Alcaraz partono dalle semifinali
Sinner e Alcaraz, nuova sfida al Six Kings di Riyad - L'italiano ha vinto la scorsa edizione, battendo in finale proprio lo spagnolo: arriva al Six Kings Slam dopo il ritiro al terzo turno al Masters 1000 di Shanghai per crampi ma con alle spalle anche l
Sinner-Tsitsipas, diretta Six Kings Slam: orario e dove vederla in tv e streaming. Chi vince sfida Djokovic - Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 15 ottobre, al Six Kings Slam di Ryad, il torneo milionario organizzato in Arabia Saudita.