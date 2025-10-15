Quando Sinner-Djokovic e Alcaraz-Fritz Six Kings Slam 2025 | orari programma semifinali tv streaming

Sinner-Djokovic e Alcaraz-Fritz saranno le semifinali del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione che si sta disputando sul cemento di Riad (Arabia Saudita). Jannik Sinner ha travolto il greco Stefanos Tsitsipas in due set e si è così meritato il confronto contro Novak Djokovic, che ha usufruito di un bye dall’alto dei 24 Slam conquistati in carriera. Lo statunitense Taylor Fritz ha annichilito il tedesco Alexander Zverev e ha guadagnato il diritto di fronteggiare lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo. L’appuntamento è per giovedì 16 ottobre, a partire dalle ore 18.30: ad aprire le danze sarà il testa a testa tra Alcaraz e Fritz, a seguire (e non prima delle ore 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

