Quando Simona Ventura bocciò Serena Brancale a X Factor!
Dalla bocciatura di Simona Ventura alla consacrazione sul palco dell'Ariston: la rivincita di Serena Brancale conquista il pubblico. Hai mai pensato a quante volte un "no" possa diventare il trampolino per un successo travolgente? Serena Brancale lo sa bene. Più di 15 anni fa, con la grinta dei sogni in tasca, si presenta a X Factor. Porta una canzone scritta da Paola Correllesi e la canta con tutta l'anima. Ma qualcosa va storto. Simona Ventura, giudice di quell'edizione, la boccia senza mezzi termini. La ritiene poco credibile e critica il suo outfit. Un giudizio duro, che Serena non dimenticherà facilmente.
