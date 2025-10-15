Quando sapremo i rendimenti del Btp Valore di ottobre 2025 Le ultime stime sui tassi
Roma, 15 ottobre 2025 – Sale l’attesa per conoscere i rendimenti del Btp Valore di ottobre 2025. Il conto alla rovescia sta per terminare: i tassi minimi garantiti saranno diffusi venerdì 17 ottobre, probabilmente in mattinata. Lo strumento finanziario emesso dal Tesoro ha durata di sette anni, paga cedole trimestrali crescenti e un premio dello 0,8% per chi detiene il titolo fino alla scadenza del 30 ottobre 2032. Stando alle ultime stime degli addetti ai lavori, il rendimento che sarà comunicato venerdì potrebbe aggirarsi intorno al 3,2% lordo. Questi i tassi (3-3,2%) a cui viaggiano in questo periodo di Btp di analoga durata (7 anni) sul mercato secondario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
