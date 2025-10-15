L’ Italia ha blindato aritmeticamente il secondo posto, garantendosi almeno i play-off, nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri, dopo la sconfitta iniziale patita in Norvegia hanno infilato cinque vittorie consecutive contro Moldavia e, per due volte, contro Estonia ed Israele. A due giornate dalla conclusione del Girone I l’ Italia, a parità di partite giocate, si trova a -3 dalla Norvegia, ancora a punteggio pieno: occorrerà vincere il raggruppamento per volare direttamente ai Mondiali, mentre la squadra seconda classificata dovrà disputare gli spareggi per l’accesso alla rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando il sorteggio dei playoff per i Mondiali 2026: data, programma, possibili avversarie dell’Italia