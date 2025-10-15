Quando gioca segna sempre Trezeguet tanti auguri al miglior marcatore straniero della storia della Juventus

“Quando gioca segna sempre Trezeguet” gli cantavano i tifosi della Juventus, tanti auguri al miglior marcatore straniero della storia dei bianconeri. 320 partite, 171 reti, un numero incredibile che ci racconta la storia di uno dei bomber più forti della storia del calcio. (ANSA) TvPlay.it Il colpo di testa era il suo marchio di fabbrica, ma segnava in ogni modo dal gol d’astuzia a quello dalla distanza, dalla giocata sporca alla rete di tacco. Oggi è il compleanno di una leggenda che ha fatto la storia anche del nostro paese segnando valanghe di gol con una delle squadre più importanti di sempre. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - “Quando gioca segna sempre Trezeguet”, tanti auguri al miglior marcatore straniero della storia della Juventus

