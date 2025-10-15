Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Antonio Conte ha avuto un ruolo decisivo nel rinnovo di Zambo Anguissa. Il tecnico, fin dal suo arrivo a Napoli, ha espresso alla società e al giocatore il desiderio di proseguire insieme. “Antonio Conte più volte in estate gli ha fatto capire come ci tenesse a trattenerlo: il rinnovo di Anguissa è allo scambio di documenti.” Un segnale chiaro di continuità per il Napoli, che con il camerunese intende consolidare la propria identità tattica a centrocampo. Il giocatore, apprezzato per equilibrio e forza fisica, si è confermato elemento chiave anche in questa stagione 20252026. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Quando Conte chiama, nessuno dice no: accordo raggiunto per il rinnovo