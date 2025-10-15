Quando Conte chiama nessuno dice no | accordo raggiunto per il rinnovo
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Antonio Conte ha avuto un ruolo decisivo nel rinnovo di Zambo Anguissa. Il tecnico, fin dal suo arrivo a Napoli, ha espresso alla società e al giocatore il desiderio di proseguire insieme. “Antonio Conte più volte in estate gli ha fatto capire come ci tenesse a trattenerlo: il rinnovo di Anguissa è allo scambio di documenti.” Un segnale chiaro di continuità per il Napoli, che con il camerunese intende consolidare la propria identità tattica a centrocampo. Il giocatore, apprezzato per equilibrio e forza fisica, si è confermato elemento chiave anche in questa stagione 20252026. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Argomenti simili trattati di recente
?In bocca al lupo alla Nuova Pallacanestro Treviso (Serie A/2 Femminile), oggi a Ca’Sugana per la tradizionale foto con le maglie. Fra l’altro il coach si chiama Mario Conte, mio omonimo. Mi raccomando, bisogna fare bella figura! - facebook.com Vai su Facebook
#Llorente chiama l'attacco #Juve: "Il titolare è lui! #Yildiz come un idolo. #Conte, che rimpianto..." - X Vai su X
Conte chiama Schlein: “Spero di incontrarla sabato in piazza”. La manifestazione M5S “No al riarmo” - “Ci stanno imponendo un piano di riarmo da 800 miliardi di euro, senza nemmeno la possibilità di votarlo – spiega il leader del ... Da blitzquotidiano.it
La mozione Pd, M5S e Avs: “Niente più armi a Israele”. Conte: “C’è chi dice no” - L’altro tassello del coordinamento tra Pd, M5S e Avs sulla questione del Medio Oriente era stata la piazza organizzata congiuntamente a Roma il 7 giugno, che aveva visto la partecipazione di almeno ... repubblica.it scrive
Torino: Cairo dice no a Conte per Singo. Milan, Inter e Juve... - Secondo Tuttosport, il Torino non vuole cedere l'esterno destro Singo, che interessa al Tottenham. Scrive calciomercato.com