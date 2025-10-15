Qualità dell’aria da giovedì disattivate le misure antismog in provincia di Bergamo

In considerazione dei dati sul Pm10 registrati martedì, a partire da giovedì 16 ottobre saranno disattivate le misure temporanee anti inquinamento nelle province di Milano, Bergamo e Cremona. La concentrazione del particolato atmosferico è stata per il secondo giorno consecutivo al di sotto della soglia di 50 µgm³. Restano invece ancora attive le misure in provincia di Monza, Lodi e Pavia per cui verranno verificati gli sviluppi nei prossimi giorni. Lo rende noto la Direzione generale dell’assessorato all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia. Tra le misure in vigore fino ad oggi, mercoledì 15 ottobre, il divieto di utilizzo di impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle; il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, salvo iniezione e interramento immediato; la riduzione di 1 grado delle temperature massime nelle abitazioni (dove è già consentito accendere i termosifoni); il divieto di qualunque tipo di combustione all’aperto; il divieto di circolazione dei veicoli fino alla categoria Euro 1 benzina e fino a Euro 4 diesel nei Comuni con più di 30 mila abitanti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

