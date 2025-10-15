Qualificazioni Europei U21 2027 | la classifica del girone dell’Italia Azzurrini a punteggio pieno come la Polonia

La finestra di ottobre va in archivio con altre due vittorie importanti per l’ Italia nel percorso di qualificazione verso i prossimi Campionati Europei Under 21 di calcio. Gli Azzurrini restano dunque a punteggio pieno dopo quattro giornate e condividono la vetta della classifica nel gruppo E con la Polonia, che vanta però attualmente una miglior differenza reti generale (+15 rispetto al nostro +10). I ragazzi guidati dal CT Silvio Baldini hanno cominciato bene il cammino verso la fase finale degli Europei di categoria, in programma nel 2027 in Albania ed in Serbia, ma per conquistare il primo posto nel girone e di conseguenza il pass diretto (riservato anche alla miglior seconda dei nove raggruppamenti) per la rassegna continentale diventerà decisivo il doppio confronto con la Polonia. 🔗 Leggi su Oasport.it

