Qualificazioni Europa | Inghilterra la prima e unica già qualificata Italia ai play-off

Udine 15 ottobre 2025 – Si avvicina a grandi passi il momento della verità per le Nazionali con ambizioni di gloria e voglia di vincere il prossimo Mondiale di calcio, in programma la prossima estate in Stati Uniti, Canada e Messico. Questa pausa dei campionati è stata la penultima prima dei playoff e nella confederazione europea c'è solo una squadra ad avere fin qui agguantato il proprio pass per la kermesse nordamericana. La situazione dei gironi. Il primo verdetto arriva dal Gruppo K, dove l' Inghilterra fa il suo dovere e approfittando del ko inatteso in casa della Serbia contro l' Albania, si qualifica con due partite di anticipo alla fase finale del prossimo Mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Qualificazioni Europa: Inghilterra la prima e unica già qualificata, Italia ai play-off

Contenuti che potrebbero interessarti

È tempo di scrivere la storia della PDN GED LEAGUE C7! Un solo campo, un solo obiettivo: vincere tutto. Girone unico – Qualificazioni per Champions, Europa e Conference League Premi individuali, MVP di ogni partita e… ? VIAGGIO per la squadra - facebook.com Vai su Facebook

La Uefa vuole cambiare le qualificazioni a Europei e Mondiali. Stesso format della Champions? - X Vai su X

Qualificazioni Europa: Inghilterra la prima e unica già qualificata, Italia ai play-off - Udine 15 ottobre 2025 – Si avvicina a grandi passi il momento della verità per le Nazionali con ambizioni di gloria e voglia di vincere il prossimo Mondiale di calcio, in programma la prossima estate ... Da sport.quotidiano.net

L’Inghilterra è la prima europea ai Mondiali! La doppietta di Ronaldo non basta al Portogallo. In gol Vlahovic, Yildiz: risultati martedì 14 ottobre - L’Inghilterra è la prima squadra europea a qualificarsi a USA, Canada e Messico 2026. Secondo eurosport.it

Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo 2026: Inghilterra prima qualificata, vincono Italia e Spagna - L'Inghilterra conclude l’ottava giornata delle qualificazioni diventando la prima squadra europea ad assicurarsi un posto alla Coppa del Mondo FIFA 2026. it.uefa.com scrive