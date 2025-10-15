Qualifica a quattro luogotenenti Tre encomi a giovani carabinieri

Ilrestodelcarlino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Andrea Lachi, ha voluto congratularsi personalmente con quattro luogotenenti ai quali è stata conferita la qualifica di ’ carica speciale ’, grado apicale del ruolo dei marescialli. Si tratta del luogotenente Antonio Di Paola, vice comandante del Nucleo Informativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Ravenna, del luogotenente Giacomo Brina, addetto all’Aliquota Operativo del Norm di Cervia Milano Marittima, del luogotenente Giorgio Tantimonaco, comandante della stazione di Savio, del luogotenente, Vladimiro Portulano, addetto alla sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

qualifica a quattro luogotenenti tre encomi a giovani carabinieri

© Ilrestodelcarlino.it - Qualifica a quattro luogotenenti. Tre encomi a giovani carabinieri

Altri contenuti sullo stesso argomento

qualifica quattro luogotenenti treQualifica a quattro luogotenenti. Tre encomi a giovani carabinieri - Il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Andrea Lachi, ha voluto congratularsi personalmente con quattro luogotenenti ai quali è ... Secondo ilrestodelcarlino.it

qualifica quattro luogotenenti treQuattro luogotenenti insigniti della “Carica Speciale” e tre encomi a giovani militari per atti di valore - Mattinata di riconoscimenti al Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna, dove si è svolta una cerimonia alla presenza degli Ufficiali delle Compagnie di Cervia Milano Marittima, Lugo e Faenza. Scrive ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Qualifica Quattro Luogotenenti Tre