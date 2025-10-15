Qualifica a quattro luogotenenti Tre encomi a giovani carabinieri

Il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Andrea Lachi, ha voluto congratularsi personalmente con quattro luogotenenti ai quali è stata conferita la qualifica di ' carica speciale ', grado apicale del ruolo dei marescialli. Si tratta del luogotenente Antonio Di Paola, vice comandante del Nucleo Informativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Ravenna, del luogotenente Giacomo Brina, addetto all'Aliquota Operativo del Norm di Cervia Milano Marittima, del luogotenente Giorgio Tantimonaco, comandante della stazione di Savio, del luogotenente, Vladimiro Portulano, addetto alla sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna.

