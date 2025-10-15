Volge al termine una sosta per le Nazionali che Gasperini a sfruttato a dovere con i rimasti a Trigoria, e tra oggi e domani riavrà tutta la rosa al completo. Si può dunque preparare nel modo giusto una sfida all’Inter importante più per le sensazioni che lascerebbe alla Roma in caso di prestazione e risultato positivo che per una classifica bella ma corta e relativa a questo punto della stagione. Qualche considerazione sull’11 titolare giallorosso che scenderà in campo all’ Olimpico si può iniziare a fare, e ci sono ballottaggi che rischiano di protrarsi fino all’ultimo. Le certezze partono dalle retrovie, dove Svilar chiaramente non si tocca, così come un terzetto di difesa solido e collaudato (2 gol subiti in 6 gare di campionato) formato da Celik, Mancini e Ndicka. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Quale Roma contro l'Inter? I dubbi sulle fasce, l'incognita Dybala e la punta