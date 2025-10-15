Qualcosa sta scuotendo il mondo delle recensioni online è il governo che cerca di porre un freno ai commenti falsi

Wired.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

30 giorni per pubblicare i post con l’onere della prova fiscale (scontrino o fattura): la commissione Industria del Senato approva un emendamento che rischia di “attivare” solo i delusi da un servizio o una prestazione. Un doppio danno per consumatori e aziende. 🔗 Leggi su Wired.it

