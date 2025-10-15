Qualche nuvola e poca pioggia | la settimana prosegue tra sole e clima mite
Un promontorio anticiclonico centrato sull’Europa occidentale proteggerà in parte anche la nostra regione garantendo temperature miti e tempo abbastanza soleggiato. Le previsioni di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 15 ottobre 2025 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo variabilmente nuvoloso. Possibilità di locali piovaschirovesci sui rilievi Prealpini ed aree Pedemontane; altrove tempo asciutto. Temperature: Minime comprese tra 10 e 14°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 18 e 22°C. Venti: In pianura debolimoderati da sud-est, in quota debolimoderati da sud-est. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondisci con queste news
PREVISIONI METEO DEL 13 OTTOBRE 2025: TEMPO STABILE CON QUALCHE NUVOLA L’alta pressione sulle Isole Britanniche si estende a gran parte dell’Europa occidentale, compresa l’Italia. Questo favorisce condizioni stabili con flusso d’aria fresca da - facebook.com Vai su Facebook
#meteo sole e qualche nuvola presso il Piemonte in #VdA oggi e domani http://bit.ly/1MdPiAn @vdaufficiale - X Vai su X
Meteo, “situazione rassicurante”. Sottocorona, cosa succede con le piogge sull'Italia - A fare il punto della situazione sul meteo è Paolo Sottocorona, ... Da iltempo.it
Meteo, ancora pioggia e vento. Sottocorona trova lo spunto positivo: cosa succede alle temperature - A fare un punto della situazione delle previsioni del tempo ci pensa Paolo Sottocorona, ... Si legge su iltempo.it
Meteo, lunedì tra caldo anomalo e qualche pioggia. Le previsioni da lunedì 8 - Settimana al via con i primi segnali di cambiamento: lunedì aumentano le nuvole in diverse regioni, attese anche le prime piogge. Secondo meteo.it