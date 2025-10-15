Un promontorio anticiclonico centrato sull’Europa occidentale proteggerà in parte anche la nostra regione garantendo temperature miti e tempo abbastanza soleggiato. Le previsioni di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 15 ottobre 2025 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo variabilmente nuvoloso. Possibilità di locali piovaschirovesci sui rilievi Prealpini ed aree Pedemontane; altrove tempo asciutto. Temperature: Minime comprese tra 10 e 14°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 18 e 22°C. Venti: In pianura debolimoderati da sud-est, in quota debolimoderati da sud-est. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Qualche nuvola e poca pioggia: la settimana prosegue tra sole e clima mite