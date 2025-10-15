Qatar e Arabia Saudita ai Mondiali Iraq-Emirati Arabi Uniti al ripescaggio

2025-10-14 21:25:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: il Qatar la prima asiatica a qualificarsi dal mini torneo di ripescaggio grazie alla vittoria 2-1 sugli Emirati Arabi che gli consente di vincere il mini gruppo a 3 (che comprendeva anche l’Oman) e partecipare a un Mondiale per la prima volta da qualificata (4 anni fa ospitò l’ultima edizione). Padroni di casa (tutto il torneo si è svolto a Doha) avanti in avvio di ripresa con Boualem Khoukhi al 49?. Il raddoppio di Pedro Miguel al 74? pareva aver messo al sicuro risultato e qualificazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

