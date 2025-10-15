Putin prepara 2 milioni di nuovi soldati | la mossa per cambiare la guerra

Due milioni di riservisti da schierare sui campi di battaglia ucraini. La Russia potrebbe presto affidarsi a un nuovo serbatoio di militari semplicemente applicando alcune modifiche legali. Pare che Mosca stia per cambiare un paio di regole per poter inviare un ingente numero di coscritti sui fronti più caldi dell' Ucraina. Lo stratagemma è semplice: gli emendamenti alla legge, che saranno probabilmente sostenuti dal parlamento, consentirebbero ai riservisti di essere richiamati in tempo di pace, dato che Mosca continua a definire la sua offensiva contro Kiev un' "operazione militare speciale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

