Pusher a 14 anni fermato dai carabinieri | Non so fare altro Il prefetto | Questa frase deve preoccuparci
Un 14enne con 40 dosi di cocaina in tasca è stato arrestato a Castello di Cisterna, nel quartiere di edilizia popolare Legge 219. Quando i carabinieri lo hanno bloccato, ha detto ai militari di "non sapere fare altro".I carabinieri lo avevano notato mentre passeggiava, nervoso alla vista della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
