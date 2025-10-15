Pusher a 14 anni fermato dai carabinieri | Non so fare altro Il prefetto | Questa frase deve preoccuparci

Napolitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 14enne con 40 dosi di cocaina in tasca è stato arrestato a Castello di Cisterna, nel quartiere di edilizia popolare Legge 219. Quando i carabinieri lo hanno bloccato, ha detto ai militari di "non sapere fare altro".I carabinieri lo avevano notato mentre passeggiava, nervoso alla vista della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

