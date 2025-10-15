Purtroppo è morto Grave lutto per Beppe Grillo la triste notizia diffusa poco fa

Una scomparsa che ha rattristato una intera comunità, e non solo. Una figura amata e rispettata da tutti, capace di unire mondi apparentemente lontani, si è spenta lasciando dietro di sé un vuoto profondo. La sua morte rappresenta un momento di sincero lutto anche per Beppe Grillo, che con lui aveva condiviso anni di amicizia, battaglie civiche e legami nati nella comune appartenenza a un territorio. Per molti era un punto di riferimento umano, un uomo che non si limitava a svolgere la propria professione, ma la viveva come una missione, in nome della solidarietà e dell’uguaglianza. Si è spento a 88 anni Flavio Gaggero, il dentista degli ultimi — come amava definirsi — ma anche di tanti volti noti, da Renzo Piano ad Adriano Celentano, da Giorgio Albertazzi a Gino Paoli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it