Pure Casarin ci è passato | Sono venuti in casa mia Una cosa sconvolgente
Poco più di tredici mesi fa la disavventura con una banda di truffatori. Oggi la soddisfazione di poter presentare un libro che racconta la sua splendida carriera dentro e fuori il campo da calcio, dalle prime partite dirette sui terreni polverosi fino ai palcoscenici internazionali. Paolo Casarin, sfogliando il suo "Vita e pensieri di un arbitro" cosa le viene in mente? "Penso ai 110 Paesi del mondo che ho visitato mentre andavo a lavorare. Eh già, una grande sfida, ma riuscivo a fare insieme entrambe le cose e con un po' di fortuna è andato tutto bene per tanti anni. Finivo in ufficio alle 17.
