pura e sincera cosa cercava nella vita pamela uccisa dal compagno il dolore di vladimir luxuria

Vladimir Luxuria aveva conosciuto Pamela Genini dieci anni fa, quando la giovane – allora diciannovenne – partecipò al reality L'Isola di Adamo ed Eva, in onda su Deejay Tv. Martedì Pamela è stata uccisa a Milano dal compagno, Gianluca Soncin, in quello che è stato riconosciuto come un ennesimo caso di femminicidio. «Sono sconvolta – racconta Luxuria –. È la prima volta che una persona che conosco viene uccisa in questo modo». Luxuria la descrive come una persona "pura e sincera", lontana dallo stereotipo della ragazza in cerca di fama. «Non era lì per soldi o visibilità, cercava davvero l' amore.

