Volumi ampi e tagli raffinati: Puntododici reinterpreta il piumino oversize con stile essenziale e contemporaneo. Per la stagione invernale 2025-2026, Puntododici abbraccia la tendenza dei piumini oversize, reinterpretandola con il suo inconfondibile stile essenziale e contemporaneo. I volumi si amplificano, ma restano armonici e raffinati, perfetti per chi cerca protezione dal freddo senza rinunciare all’eleganza. Le nuove proposte uniscono ricerca dei materiali, leggerezza e tagli decisi, trasformando il classico piumino in un vero e proprio capo must-have. Dai classici puffer jacket alle reinterpretazioni più sofisticate come i piumini a vestaglia, la i capi sono ampi, confortevoli e dalle linee morbide e avvolgenti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Puntododici lancia il piumino oversize per l’inverno 2025-2026