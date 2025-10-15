Pulisic rischia un mese di stop Milan irritato | non stava bene e gli Usa lo hanno fatto giocare in amichevole

Christian Pulisic è finito ko durante un amichevole degli Stati Uniti giocata questa notte. Non una bella notizia per il Milan. Il club rossonero è rimasto alquanto irritato per la gestione di questo infortunio. Pulisic finisce ko, Milan irritato: i dettagli. Scrive Gazzett.it: “A Milanello non hanno accolto con il sorriso sulle labbra l’infortunio al bicipite femorale di Christian Pulisic. Non solo perché arriva al termine di una pausa per le nazionale nella quale i rossoneri hanno avuto diversi contrattempi con le rispettive selezioni. Estupinan, Rabiot e Saelemaekers sono tutti acciaccati dopo le gare degli ultimi giorni e le loro condizioni andranno verificate per capire se saranno a disposizione contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

