Pulisic rischia un mese di stop L' amichevole degli Usa costa cara Milan irritato

Gli Stati Uniti sono qualificati per il Mondiale come uno dei Paesi organizzatori del prossimo Mondiale e la stella rossonera era reduce da allenamenti differenziati: in via Aldo Rossi e a Milanello pensavano che non sarebbe stato rischiato e invece. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pulisic rischia un mese di stop. L'amichevole degli Usa costa cara, Milan irritato

