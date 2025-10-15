Pulisic rischia un mese di stop L' amichevole degli Usa costa cara Milan irritato

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti sono qualificati per il Mondiale come uno dei Paesi organizzatori del prossimo Mondiale e la stella rossonera era reduce da allenamenti differenziati: in via Aldo Rossi e a Milanello pensavano che non sarebbe stato rischiato e invece. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

