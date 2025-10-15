Pulisic-Milan allarme in casa rossonera | infortunio in Nazionale e rabbia del club per la gestione del giocatore
La sosta per le Nazionali si è trasformata in un incubo per il Milan. Christian Pulisic, il fantasista statunitense protagonista di un avvio di stagione straordinario, ha riportato un infortunio muscolare durante un’amichevole della sua selezione. La notizia, diffusa da La Gazzetta dello Sport, ha scatenato la rabbia e la preoccupazione dei tifosi, che ora temono di perdere uno dei giocatori più incisivi della squadra di Massimiliano Allegri. Il club rossonero, sorpreso e contrariato, si interroga sulle scelte dello staff della Nazionale USA: era davvero necessario far scendere in campo Pulisic, già reduce da un precedente fastidio fisico, in una partita senza valore competitivo? Una domanda che rimbalza da ore sui social e negli ambienti rossoneri, alimentando un dibattito che va oltre il singolo caso. 🔗 Leggi su Milanzone.it
