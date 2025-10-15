Pulisic infortunio Milan in ansia | ha sentito qualcosa al bicipite femorale – Rientro in Italia e valutazioni Fiorentina a rischio

Christian Pulisic ha lasciato il campo prima della mezz’ora nell’amichevole USA?Australia giocata a Commerce City (area Denver) nella notte italiana tra il 14 e il 15 ottobre. Il numero 11 del Milan si è fermato dopo un contrasto in velocità con Jason Geria ed è uscito camminando, toccandosi la coscia, mentre l’arbitro ammoniva il difensore . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

