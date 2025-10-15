Pulisic infortunio in amichevole Usa-Australia | tegola per il Milan

Lapresse.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova tegola in casa Milan durante la sosta delle nazionali. Dopo Alexis Saelemaekers infortunio anche per Christian Pulisic che, al 30? dell’amichevole a Commerce City (Colorado) tra Usa e Australia, ha dovuto lasciare il campo a seguito del fallo subito da Jason Geria. L’esterno rossonero è stato soccorso dallo staff sanitario della sua nazionale ma poi è stato sostituito da Diego Luna. “Credo che senta qualcosa al bicipite femorale “, ha detto il ct Usa, Mauricio Pochettino, “domani volerà in Italia. Stasera valuteremo e vedremo. Al momento non possiamo dire nulla”. Il match è stato vinto in rimonta dagli americani grazie a una doppietta di Wright dopo l’iniziale vantaggio dell’Australia, siglato da Bos. 🔗 Leggi su Lapresse.it

pulisic infortunio in amichevole usa australia tegola per il milan

© Lapresse.it - Pulisic, infortunio in amichevole Usa-Australia: tegola per il Milan

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pulisic infortunio amichevole usaInfortunio Pulisic con gli USA, Milan in ansia: le condizioni e quante partite rischia di saltare - Allarme in casa Milan: Pulisic esce per infortunio con gli USA, rischio stop per il jolly offensivo rossonero. Secondo fanpage.it

pulisic infortunio amichevole usaInfortunio Pulisic con gli USA, le condizioni del giocatore del Milan: quando torna e quante partite salta - Christian Pulisic si è fermato nel primo tempo dell'amichevole tra Stati Uniti ed Australia: le sue condizioni e quante partite rischia di saltare col Milan. Si legge su msn.com

pulisic infortunio amichevole usaInfortunio Pulisic, problema più serio del previsto: rischia un lungo stop - Il Milan ha perso Christian Pulisic per infortunio: si è fermato durante l'ultima partita degli USA e ora cresce l'ansia sul suo recupero. Da calciotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Pulisic Infortunio Amichevole Usa