Pulisic infortunio in amichevole Usa-Australia | tegola per il Milan

Nuova tegola in casa Milan durante la sosta delle nazionali. Dopo Alexis Saelemaekers infortunio anche per Christian Pulisic che, al 30? dell’amichevole a Commerce City (Colorado) tra Usa e Australia, ha dovuto lasciare il campo a seguito del fallo subito da Jason Geria. L’esterno rossonero è stato soccorso dallo staff sanitario della sua nazionale ma poi è stato sostituito da Diego Luna. “Credo che senta qualcosa al bicipite femorale “, ha detto il ct Usa, Mauricio Pochettino, “domani volerà in Italia. Stasera valuteremo e vedremo. Al momento non possiamo dire nulla”. Il match è stato vinto in rimonta dagli americani grazie a una doppietta di Wright dopo l’iniziale vantaggio dell’Australia, siglato da Bos. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pulisic, infortunio in amichevole Usa-Australia: tegola per il Milan

