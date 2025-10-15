Puliamo il mondo 2025 | Bibbiena aderisce anche quest' anno con Scart
Tutela dell’ambiente, cittadinanza attiva, senso di comunità, promozione della pace, rispetto della diversità, giustizia sociale e climatica, torna con questi presupposti la manifestazione nazionale di Legambiente Puliamo il Mondo quest’anno dal titolo “Chi lo ama lo protegge – Abbraccia una. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
"PULIAMO IL MONDO" - l' iniziativa di Legambiente a Francavilla Fontana con gli studenti del III I.C. de Amicis - San Francesco - facebook.com Vai su Facebook
PULIAMO IL MONDO 2025 Il Comune di Ripatransone partecipa all’iniziativa “Puliamo il Mondo”, in collaborazione con Legambiente – Circolo di San Benedetto del Tronto. Passeggiata ecologica con i ragazzi dell’ISC di Ripatransone. #ComuneRip - X Vai su X
“Puliamo il Mondo 2025 – Chi lo Ama lo Protegge”: raccolti ben 379 kg di rifiuti abbandonati - Un risultato notevole quello raggiunto da tutti i partecipanti all’evento che hanno raccolto ben 379 ... Lo riporta latinaquotidiano.it
Puliamo il Mondo 2025, la Pineta di Thurio torna a respirare - Centinaia di volontari, studenti e associazioni insieme per ripulire uno dei luoghi simbolo del territorio. Riporta ecodellojonio.it
Dai banchi di scuola alle strade del paese: gli studenti protagonisti di “Puliamo il mondo” - "Puliamo il mondo", la campagna di Legambiente, ha fatto tappa a Gavorrano e a Seggiano, in provincia di Grosseto ... Segnala msn.com