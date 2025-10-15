Pugno al volto a un 13enne Mandibola rotta non parlerà per mesi | Educhiamo a gestire la rabbia

Firenze, 15 ottobre 2025 – Colpito violentemente al volto da un suo coetaneo, a quanto pare per questioni amorose, un ragazzino di appena 13 anni si ritrova adesso sfigurato, con la mandibola rotta in due punti e davanti a sé una lunghissima ripresa. Ci vorrà almeno un anno prima che il giovane, possa tornare alla normalità. Quattro o cinque mesi prima che possa ritrovare autonomia nel mangiare e parlare. Chissà quanto dovrà passare per buttarsi tutto ciò alle spalle. È il risultato di una violenza tutta giovanile, anzi giovanissima, ma non per questo meno grave. Tutt’altro. A denunciare l’episodio è la società sportiva dilettantistica Floria ssd, che sui social prova a stimolare una riflessione sull’accaduto coinvolgendo ragazzi e genitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pugno al volto a un 13enne. Mandibola rotta, non parlerà per mesi: “Educhiamo a gestire la rabbia”

