Puglia maltempo | allerta temporali fino a sera Codice giallo eccetto fascia adriatica barese Valle d'Itria e Salento

Noinotizie.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.     L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali fino a sera. Codice giallo eccetto fascia adriatica barese, Valle d’Itria e Salento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

