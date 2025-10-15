Puglia maltempo | allerta temporali fino a sera Codice giallo eccetto fascia adriatica barese Valle d’Itria e Salento Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali fino a sera. Codice giallo eccetto fascia adriatica barese, Valle d’Itria e Salento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali fino a sera. Codice giallo eccetto fascia adriatica barese, Valle d’Itria e Salento Protezione civile, previsioni meteo

Altre letture consigliate

In arrivo ondata di maltempo sul Sud Italia: temporali su tutta la Puglia, in Basilicata allerta gialla - X Vai su X

Protezione Civile Regione Puglia: prosegue la fase di maltempo #AllertaGIALLA per Vento in vigore fino a h08 del 08/10 Venti localmente forti settentrionali, con rinforzi di burrasca. Possibili mareggiate lungo le coste esposte come comportarsi > putign - facebook.com Vai su Facebook

Meteo, allerta maltempo per pioggia e grandine: ecco dove. Le previsioni - Un'area di bassa pressione, proveniente dal Mar Mediterraneo occidentale, si sta avvicinando all'Italia, spostandosi gradualmente dal Mar di Sardegna al Tirreno meridionale, e andrà a determinare cond ... Come scrive tg24.sky.it

In arrivo ondata di maltempo sul Sud Italia: temporali su tutta la Puglia, in Basilicata allerta gialla - Un’area di bassa pressione, proveniente dal Mar Mediterraneo occidentale, si sta avvicinando all’Italia, spostandosi gradualmente dal Mar di Sardegna al Tirreno meridionale, e andrà a determinare ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Allerta meteo in Puglia e Sicilia, maltempo anche in altre 2 regioni del Sud: in arrivo grandine e temporali - Allerta gialla in Puglia e Sicilia: temporali, vento forte e rischio idrogeologico per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Si legge su virgilio.it