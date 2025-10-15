Puglia maltempo | allerta Domani codice arancione per fascia adriatica barese Valle d’Itria tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta. Domani codice arancione per fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo

Contenuti che potrebbero interessarti

Maltempo, temporali in arrivo: è allerta arancione sulla Puglia centro-meridionale - X Vai su X

Protezione Civile Regione Puglia: prosegue la fase di maltempo #AllertaGIALLA per Vento in vigore fino a h08 del 08/10 Venti localmente forti settentrionali, con rinforzi di burrasca. Possibili mareggiate lungo le coste esposte come comportarsi > putign - facebook.com Vai su Facebook

Allerta meteo arancione e gialla domani 16 ottobre e scuole chiuse in Calabria per maltempo: l’elenco dei comuni - Allerta meteo e scuole chiuse domani 16 ottobre in diversi comuni del sud Italia a causa di una ondata di maltempo ... Secondo fanpage.it

Puglia, maltempo: allerta. Domani codice arancione per fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Da noinotizie.it

Meteo, scatta allerta arancione e gialla il 16 ottobre 2025 in Italia. Ecco dove - Prosegue lo stato di allerta meteo in diverse regioni d'Italia alle prese con una violenta ondata di maltempo. Secondo meteo.it