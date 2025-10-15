Puglia cala la spesa alimentare | le famiglie spendono 455 euro al mese

Le famiglie pugliesi spendono in media 455 euro al mese per cibo e bevande, uno dei valori più bassi in Italia e in ulteriore calo rispetto ai 464 euro del 2023. A renderlo noto è Coldiretti Puglia, sulla base dei dati Istat sui consumi delle famiglie 2024, che fotografano un quadro in cui il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

