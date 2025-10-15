PSVITA Froggy’s Battle Arriva su PlayStation Vita | Un Porting Semplice ma Efficace

Salve comunità Vita! Una nuova avventura, anzi, una battaglia, è pronta a prendere vita sul nostro amato handheld. Stiamo parlando di Froggy’s Battle, il gioco di Doot Tiny Games, che grazie al lavoro di bren è ora disponibile in una versione portata per PS Vita, la v.1.0. Se siete amanti dei platformer frenetici e dei giochi indie, questa è un’ottima occasione per scoprire o riscoprire un titolo capace di offrire ore di divertimento in stile retrò. Cos’è Froggy’s Battle?. Froggy’s Battle è un esilarante platformerpicchiaduro in cui controllerete una rana coraggiosa in lotta contro una varietà di bizzarri nemici. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net