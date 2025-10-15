Psicodramma Svezia | esonerato il ct non era mai successo Ai play-off nonostante Isak e Gyokeres Athletic

La Svezia è in crisi, nonostante i numerosi talenti che sono cresciuti in questi anni; il problema, però, è che sono per la maggior parte solo attaccanti. Nonostante un solo punto nel girone di qualificazione al Mondiale 2026 finora, potrebbero finire ai play-off ed essere tra le candidate a sfidare l’Italia. Svezia in crisi nonostante i talenti in attacco, il ct Tomasson esonerato. The Athletic scrive: Per molti altri Paesi, esonerare un allenatore della nazionale è un evento normale; ma nella storia della squadra maschile svedese, nessun allenatore della nazionale era stato ufficialmente licenziato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Psicodramma Svezia: esonerato il ct (non era mai successo). Ai play-off nonostante Isak e Gyokeres (Athletic)

