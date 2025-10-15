Psichiatria da protagonisti il percorso di cura che coinvolge utenti e familiari

Forlitoday.it | 15 ott 2025

Mercoledì 15 ottobre alla Fabbrica delle Candele si torna a parlare di salute mentale. L'occasione è la presentazione del libro “Psichiatria da protagonisti”, che a partire dalle ore 17 viene introdotto dai due auori: Paolo Giovanazzi e Andrea Puecher (membri dell’Associazione “Il Cerchio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

