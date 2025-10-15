Psg monitorato dall’Uefa per il Fair Play Finanziario | il club non può fare ciò che vuole sul mercato L’Equipe
Il Psg è ancora controllato dall’Uefa per il Fair Play Finanziario, nonostante gli ultimi successi potrebbero suggerire il contrario. Per non avere nuove sanzioni, invece, sarà necessario fare attenzione alle spese, specialmente quelle relative al costo dei cartellini dei giocatori. Psg ancora sotto la lente d’ingrandimento dell’Uefa per il Fair Play Finanziario. Scrive l’ Equipe: “Nonostante i buoni risultati, il Paris Saint-Germain non può fare tutto ciò che vuole sul mercato. Le difficoltà finanziarie del calcio francese e l’inasprimento delle regole del Fair Play Finanziario impediscono al club di essere completamente libero da vincoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
