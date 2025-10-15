PS5 TheFlow Ottimizza le Performance dei FPKG PS4 su PS5 | Il Test di Aves e la Corruzione di correct_sbl_patchc

La comunità di homebrew per PlayStation 5 ha recentemente assistito a un interessante sviluppo grazie al lavoro di TheOfficialFloW e ai test condotti da aves. Al centro dell’attenzione c’è un hook critico per sceSblServiceCryptAsync che promette di ottimizzare significativamente la velocità di esecuzione dei pacchetti falsificati (fpkg) di PS4 sulla console di Sony di nuova generazione. Il Cuore del Fix: sceSblServiceCryptAsynchook Il codice pubblicato da TheFlow su GitHub Gist rappresenta una modifica sostanziale al modo in cui la PS5 gestisce le operazioni crittografiche per l’emulazione dei titoli PS4. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

