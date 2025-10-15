“È il mio primo programma, ci tengo molto, spero vada bene”. Pinuccio commentava così a Davide Maggio la nuova avventura a La7 con Prova d’Inchiesta, format tutto suo e pronto a debuttare questa sera in seconda serata alle 23.30 dopo Una Giornata Particolare. Sulla carta è una delle novità più interessanti della stagione: un viaggio tra i piccoli comuni italiani, quella ‘penisola nascosta’ che rappresenta circa il 70% del Paese, ma che raramente trova spazio nei grandi racconti televisivi. Pinuccio lo farà in compagnia della storica spalla Sabino. Ogni puntata (in totale otto) sarà un incontro con la quotidianità dei borghi e delle comunità dimenticate, tra storie di resilienza, ironia e autenticità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Prova d’Inchiesta, Pinuccio viaggia nell’Italia minore e ‘disturba’ i volti noti di La7