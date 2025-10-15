Prova a imbarcarsi su un aereo con una penna-pistola in valigia | arrestato all'aeroporto di Orio al Serio

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di frontiera ha arrestato un passeggero all'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) nella mattinata del 15 ottobre. Lo scanner ha individuato nel suo trolley una penna-pistola calibro 6.35. 🔗 Leggi su Fanpage.it

